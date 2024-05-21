За словами Ніколаса, саме через таких людей у нього була депресія, панічні атаки, приймав антидепресанти. Ось таким є інший бік популярності.

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Ніколас Карма висловився про напад у Львові

Вже не вперше блогер під час роботи чути негативні висловлювання на свою адресу. Раніше він проводив з людьми виховні бесіди, після чого вони вибачалися і прощалися, однак цього разу було не так.

Після того, як Ніколас намагався роз'яснити ситуацію, йому в обличчя бризнули перцевим балончиком. Ця ситуація викликала активні обговорення в мережі, тож Карма востаннє прокоментував її, щоб закрити це питання.

Хочу, щоб ви знали про мій емоційний стан, бо я довго тримав це в собі і дуже втомився від цього. Я не був готовий до такої сторони публічного життя. Я завжди думав, що якщо ти чесна людина, ведеш достойний спосіб життя то і боятись нічого, але виявилось, що деякі люди дуже злі, наглі, без відчуття кордонів тощо. Я думав, що дуже сильний, пропрацьований, але моя нервова система дала збій,

– сказав блогер.

Через постійний хейт, не завжди доречну увагу до його особистості, Карма приймав антидепресанти. Зараз він гуляє вулицями лише для того, щоб зняти контент, оскільки звичайні прогулянки зовсім не приносять задоволення.

Що відомо про Ніколаса Карму