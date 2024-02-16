Це було у далекому 2007 році, після першого сезону "Фабрики зірок". Тоді Оля перемогла й розпочала омріяний шлях до великої сцени.

До слова Постійно поруч, – Оля Цибульська зворушливо розповіла про дружбу з Козловським, який у ЗСУ

Чому Цибульська заздрила Білик

Після перемоги у "Фабриці" Цибульська відвідала концерт Ірини Білик. Тоді зрозуміла, що хоче бути на місці колеги. Навіть ставила собі питання: "Чому вона, а не я?".

Їй люди плескають, а я думаю: "Ну от чого вона, а не я? Ну от якого? Я ж так само з руками, ногами, головою, перемогла у проєкті, мене впізнають люди. Чого в Палаці "Україна" стоїть вона, а не я? Проходить час – і я розумію, що, по-перше, вона пройшла зовсім інший шлях, а по-друге, у мене є своя преференція: я набагато молодша. Тобто ми не змагаємося з нею,

– поділилася Оля.

"Чат дівчат": дивіться відео онлайн

Хто зараз є серед конкуренток Цибульської

Оля не приховує, що тоді заздрила не лише Ірині Білик, а й іншим знаменитостям. Однак їхні імена вирішила не розкривати. Виконавиця підкреслила, що шоубізнес – це місце постійної конкуренції. А конкурентом артиста визнають тоді, коли починають критикувати, ігнорувати.

Зараз Оля Цибульська є однією з найпопулярніших артисток в українському шоубізнесі. Вона знає, як і чим підкорити публіку. Однак конкуренція все ще є. І добре, коли це екологічна конкуренція, де немає місця заздрощам і бруду.

Наразі Цибульська визнає своїми конкурентками не менш цікавих співачок: TAYANNA, Олю Полякову та Злату Огнєвіч.