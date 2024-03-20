Вперше після винесення вироку через "п'яну" ДТП: Остап Ступка зізнався, чи працює в театрі

20 березня 2024, 17:47
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Джерело:

"1+1"

У листопаді 2023 року Остапа Ступку засудили до трьох років позбавлення волі після того, як він напідпитку скоїв ДТП. Тепер актор зізнався, чи працює він після цього інциденту в театрі.

Виявляється, вирок не завадив артисту продовжити роботу. Він розповів, що вистави готуються регулярно, а квитки розкуповують дуже швидко.

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Що Ступка сказав про свою роботу після ДТП

Остап зізнався, що повноцінно працює в театрі та знімається в кіно.

Є в театрі прем'єри, готуються регулярно, люди ходять, квитків не дістати. Що стосується кіно, то очікую – цього року має відбутися прем'єра фільму "Божевільні" режисера Дениса Тарасова, де я скромно теж брав участь,
– поділився актор.

Інтерв'ю з Остапом Ступкою: дивіться відео онлайн 

Що відомо про ДТП за участі Остапа Ступки 

  • 56-річний актор потрапив у дорожньо-транспортну пригоду 4 квітня у Голосіївському районі Києва.
  • Як повідомляється, Ступка виїхав на своєму Range Rover на зустрічну смугу, в результаті чого зіткнувся з Mitsubishi. 
  • Внаслідок зіткнення 38-річний чоловік, який перебував у припаркованому авто, отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований.
  • Пізніше з'ясувалося, що під час інциденту артист перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.
  • 24 листопада 2023 року суд Києва виніс вирок у справі про дорожньо-транспортну пригоду. Ступку засудили до трьох років позбавлення волі та забрали право керувати транспортними засобами на 8 років. У рамках покарання актор також зобов'язаний виконувати громадські роботи в спеціальних установах. Крім того, суд прагне стягнути з Остапа близько 10 тисяч гривень, які були використані на проведення експертиз, пов'язаних зі справою.
  • Водночас сам актор вважає вирок несправедливим і планує подавати апеляцію. 

Автор: Софія Хомишин