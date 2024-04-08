ONUKA вперше за довгий час показала спільні фото доньки та сина: зворушливі кадри

Лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко не часто ділиться сімейними архівними кадрами, проте днями вона вирішила це змінити. Співачка вперше за довгий час показала фото своїх дітей.

На кадрах можна було побачити помітно підрослих Сашка та Ліну. Також виконавиця опублікувала й інші фото та висловила свої думки про емоційний стан на тлі повномасштабного вторгнення.

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Який вигляд зараз мають діти ONUKA

Співачка поділилася різними кадрами з галереї. Серед них були фото собаки, квітів та дітей, Саші й Ліни, які помітно подорослішали. На одній зі світлин можна було побачити, як син співачки захоплено грає на планшеті, а на іншій – донька показує гримасу.

Мені здається, я маю показувати, як ми живемо, і наскільки це можливо, продовжуємо радіти життю,

– зазначила артистка.

Вона додала, що українці втомилися жити в пресингу постійної загрози і її, як і всіх, дуже гнітять новини й невідомість майбутнього, проте вона вірить в Україну й вирішила частіше ділиться з шанувальниками реаліями свого життя.

Що відомо про дітей Нати Жижченко

Несподівано для всіх 13 травня 2020 року на світ з'явився первісток лідерки гурту ONUKA – Сашко. Новина про народження застала шанувальників зненацька, адже вагітність співачки трималася в таємниці.

Другу дитину виконавиця народила вже під час повномасштабного вторгнення і першу ніч свого народження її донька провела в укритті.

Ната і Євген назвали дівчинку на честь відомої письменниці Ліни Костенко, якою Ната захоплювалася під час вагітності.

Вона мені резонувала. Її позиція, і те, що вона людина-легенда. І те, що вона зараз продовжує діяльність, а також її робота в зоні ЧАЕС після аварії. Це людина настільки всебічно крута: брила, стовп, на якому тримається наша культура, наше суспільство,

– зазначала співачка.