Завжди в серці, – Дмитро Ступка розчулив архівними фото видатного дідуся у роковини його смерті

Український актор Дмитро Ступка вшанував пам'ять свого дідуся – відомого актора Богдана Ступки. 22 липня, відзначається 12-та роковина смерті зірки.

З цієї нагоди Дмитро показав архівні фото рідної людини. Так, він нагадав прихильникам про життя видатного актора.

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У своїх соцмережах Ступка поділився кадрами, на яких його дід постав на сцені. Водночас Дмитро зворушив світлинами, де Богдан перебуває в сімейному колі. Також актор показав фото, на яких позує разом з дідусем та щиро усміхається в камеру. Дмитро зауважив, що завжди пам'ятатиме про рідну людину.

"Завжди в нашому серці Бодя. 27.08.1941-22.07.2012", – розчулив Ступка.

Дмитро Ступка вшанував пам'ять дідуся / Відео з інстаграм-сторіс Дмитра

Богдан Ступка зіграв понад 100 ролей у кіно. Найвідоміші ролі актора – у фільмах "Тарас Бульба" та "Чорна рада". У 2012 році чоловік помер у лікарні. Причина смерті – серцевий напад.

Нагадаємо, Дмитро Ступка виїхав до США ще до початку повномасштабної війни. Актор зміг приїхати туди за програмою, на яку подавався до вторгнення. Через розлучення з дружиною у нього є певні проблеми з документами, які не дозволяють йому повернутися в Україну. Схоже, після завершення війни він планує жити на дві країни.