По этому случаю Дмитрий показал архивные фото родного человека. Так, он напомнил поклонникам о жизни выдающегося актера.

Не пропустите В 90-е был тяжелый период, – Зеленский рассказал о родителях и раскрыл их методы воспитания

В своих соцсетях Ступка поделился кадрами, на которых его дед предстал на сцене. В то же время Дмитрий растрогал фотографиями, где Богдан находится в семейном кругу. Также актер показал фото, на которых позирует вместе с дедушкой и искренне улыбается в камеру. Дмитрий отметил, что всегда будет помнить о родном человеке.

"Всегда в нашем сердце Бодя. 27.08.1941-22.07.2012", – растрогал Ступка.

Дмитрий Ступка почтил память дедушки / Видео с инстаграм-сторис Дмитрия

Для справки! Богдан Ступка сыграл более 100 ролей в кино. Самые известные роли актера – в фильмах "Тарас Бульба" и "Черная рада". В 2012 году мужчина умер в больнице. Причина смерти – сердечный приступ.

Напомним, Дмитрий Ступка уехал в США еще до начала полномасштабной войны. Актер смог приехать туда по программе, на которую подавался до вторжения. Из-за развода с женой у него есть определенные проблемы с документами, которые не позволяют ему вернуться в Украину. Похоже, после завершения войны он планирует жить на две страны.