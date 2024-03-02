Співачці Олі Цибульській влаштували опитування і просили назвати другу половинку відомої людини. У неї запитували про Павла Зіброва, MamaRika та інших зірок.

До слова Ексдружина Остапчука емоційно висловилась про їхнє спільне житло: "За будинок образливо"

Цибульська про Остапчука і його дівчину

Олю Цибульську запитали й про Володимира Остапчука. На що співачка відповіла, що його стосунки з дівчатами доволі мінливі.

У нього так часто змінюється хтось в гаремі, що я не встигаю. Якась молода наївна красива дівчинка,

– сказала артистка.

Також Оля Цибульська прокоментувала стосунки Камалії й Захура, які начебто розлучалися, а згодом відновили стосунки. Співачка зізналась, що не хотіла б собі такого чоловіка, бо "не потягне".

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