Співачці Олі Цибульській влаштували опитування і просили назвати другу половинку відомої людини. У неї запитували про Павла Зіброва, MamaRika та інших зірок.
До слова Ексдружина Остапчука емоційно висловилась про їхнє спільне житло: "За будинок образливо"
Цибульська про Остапчука і його дівчину
Олю Цибульську запитали й про Володимира Остапчука. На що співачка відповіла, що його стосунки з дівчатами доволі мінливі.
У нього так часто змінюється хтось в гаремі, що я не встигаю. Якась молода наївна красива дівчинка,
– сказала артистка.
Також Оля Цибульська прокоментувала стосунки Камалії й Захура, які начебто розлучалися, а згодом відновили стосунки. Співачка зізналась, що не хотіла б собі такого чоловіка, бо "не потягне".
Оля Цибульська про зіркові пари: відео
Що відомо про роман Остапчука і Полтавської
- Перші чутки про розлучення та одразу нові стосунки Володимира Остапчука стало відомо восени 2022 року. Лише через кілька місяців шоумен підтвердив, що зустрічається з Катериною Полтавською.
- У лютому 2023 пара натякнула на одруження. Вони поділилися фото з документ-сервісу, де можна розписатися за один день. Цю дату – 22 лютого – Володимир Остапчук називає найкращим днем року. Але не розкриває, що саме тоді сталося. Цікаво, що цьогоріч шоумен привітав кохану з важливою датою, можливо, це була річниця.