Щось не дійшло, – Цибульська емоційно висловилася про російськомовне інтерв'ю Мішиної
Джерело:"Люкс ФМ"
Акторка Ксенія Мішина потрапила у скандал через спілкування російською мовою в інтерв'ю, яке викликало багато галасу в мережі. Вона закрила коментарі під відео і нічого не коментує. Водночас співачка Оля Цибульська висловила свою думку щодо цієї ситуації.
Цікаво, що з початком вторгнення Мішина повністю перейшла на українську мову. Ба більше, вона стала ведучою шоу "Я люблю Україну". Тому, користувачі збентежені такою поведінкою Ксенії і до кінця не розуміють її мотивів.
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Як відреагувала на цей скандал Цибульська
На думку співачки, російськомовне інтерв'ю Мішиної є гарним прикладом того, що не всім громадянам підходить лагідна українізація. Водночас треба застосовувати жорсткіші методи для залучення людей до спілкування солов'їною.
Оля впевнена, що війна триватиме, доки українці не стануть свідомими. Артистка також боїться, що через це військові дії можуть зачепити й майбутнє покоління.
Мені здається, що до них ще щось не дійшло. Я сподіваюся, що це відбудеться. Це знак про те, що, можливо, не всім підходить лагідна українізація. Десь вона має бути жорсткішою, але доки це буде продовжуватися, війна буде тривати й вона буде передаватися від нас, нашим дітям, дуже хотілося, щоб ми стали свідомими якомога швидше. І я роблю все, що від мене залежить, щоб ви закохувалися в українську,
– відверто зізналася Оля.
Інтерв'ю Олі Цибульської: дивіться відео онлайн
Що відомо про скандал з російськомовним інтерв'ю Мішиної
- Під час подорожі на Балі Ксенія Мішина дала інтерв'ю фітнес-тренеру Сергію Пилькевичу. Він українець, який живе за кордоном. Попри англомовну назву відео, уся розмова записана російською мовою.
- Користувачі обурилися таким рішенням акторки, оскільки вона з початку повномасштабного вторгнення перейшла на українську. А зараз вона веде телешоу "Я люблю Україну".
- Після отриманого хейту коментарі до інтерв'ю та інстаграм-сторінках Мішиної та Пилькевича вирішили вимкнути.
- Цікаво, що це не перший подібний скандал з акторкою. Раніше у своєму блозі міркувала про вплив російської пропаганди. Тоді вона повідомила, що народилася в Севастополі, у "місті російських моряків". І додала, що історія України в дитинстві викликала в неї "нудоту".
- Однак, переїзд до Києва змінив її ставлення до всього українського.
- А у 2022 році Мішина заявила, що "любов до країни вимірюється не мовою, і навіть не паспортом".
- Про скандальне інтерв'ю Мішина досі ніяк не висловилася. Вона надалі ділиться своїм життям з шанувальниками, не згадуючи "помилку минулого".