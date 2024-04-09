Щось не дійшло, – Цибульська емоційно висловилася про російськомовне інтерв'ю Мішиної

Акторка Ксенія Мішина потрапила у скандал через спілкування російською мовою в інтерв'ю, яке викликало багато галасу в мережі. Вона закрила коментарі під відео і нічого не коментує. Водночас співачка Оля Цибульська висловила свою думку щодо цієї ситуації.

Цікаво, що з початком вторгнення Мішина повністю перейшла на українську мову. Ба більше, вона стала ведучою шоу "Я люблю Україну". Тому, користувачі збентежені такою поведінкою Ксенії і до кінця не розуміють її мотивів.

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Як відреагувала на цей скандал Цибульська

На думку співачки, російськомовне інтерв'ю Мішиної є гарним прикладом того, що не всім громадянам підходить лагідна українізація. Водночас треба застосовувати жорсткіші методи для залучення людей до спілкування солов'їною.

Оля впевнена, що війна триватиме, доки українці не стануть свідомими. Артистка також боїться, що через це військові дії можуть зачепити й майбутнє покоління.

Мені здається, що до них ще щось не дійшло. Я сподіваюся, що це відбудеться. Це знак про те, що, можливо, не всім підходить лагідна українізація. Десь вона має бути жорсткішою, але доки це буде продовжуватися, війна буде тривати й вона буде передаватися від нас, нашим дітям, дуже хотілося, щоб ми стали свідомими якомога швидше. І я роблю все, що від мене залежить, щоб ви закохувалися в українську,

– відверто зізналася Оля.

Інтерв'ю Олі Цибульської: дивіться відео онлайн

Що відомо про скандал з російськомовним інтерв'ю Мішиної