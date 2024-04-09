Интересно, что с началом вторжения Мишина полностью перешла на украинский язык. Более того, она стала ведущей шоу "Я люблю Украину". Поэтому, пользователи встревожены таким поведением Ксении и до конца не понимают ее мотивов.

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Как отреагировала на этот скандал Цибульская

По мнению певицы, русскоязычное интервью Мишиной является хорошим примером того, что не всем гражданам подходит мягкая украинизация. В то же время надо применять более жесткие методы для привлечения людей к общению на соловьином.

Оля уверена, что война будет продолжаться, пока украинцы не станут сознательными. Артистка также боится, что из-за этого военные действия могут задеть и будущее поколение.

Мне кажется, что до них еще что-то не дошло. Я надеюсь, что это произойдет. Это знак о том, что, возможно, не всем подходит мягкая украинизация. Где-то она должна быть жестче, но пока это будет продолжаться, война будет продолжаться и она будет передаваться от нас, нашим детям, очень хотелось, чтобы мы стали сознательными как можно скорее. И я делаю все, что от меня зависит, чтобы вы влюблялись в украинский,

– откровенно призналась Оля.

Интервью Оли Цибульской: смотрите видео онлайн

Что известно о скандале с русскоязычным интервью Мишиной