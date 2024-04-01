Ксенія Мішина взяла паузу після ролику російською мовою, а вже сьогодні вийшла на зв'язок. Вона опублікувала в інстаграм-сторіз нові фото й відео.

До слова "Ты устанавливаешь правила": Мішина нарвалася на хейт через відео, де говорить російською

Ксенія Мішина вийшла на зв'язок після скандалу

Ксенія Мішина показала, як займається в залі, робить присідання. Згодом розповіла, що повертається з Анталії у "рідні краї". Тобто, вона продовжила робити контент, який був і раніше.

Починаємо день зі спорту. Далі сьогодні — довга дорога,

– розповіла Мішина.



Ксенія Мішина / Фото з інстаграм-сторіз

Вочевидь, акторка вирішила не згадувати про скандальний подкаст. Це не дивно, адже користувачі навіть не мали можливості прокоментувати відео ні в інстаграмі, ні в ютубі. Складається враження, що Мішина вдає, наче нічого не сталося.

Детальніше про скандал

Під час відпочинку на Балі Ксенія Мішина доєдналась до запису подкасту з фітнес-тренером Сергієм Пилькевичем. Він українець, який живе за кордоном. Відео з акторкою має англомовну назву, а в анонсі проскакують цитати акторки англійською. Але насправді вся розмова ведеться російською мовою.

Мережу обурило відео з акторкою, адже з початку повномасштабного вторгнення вона перейшла на українську. Ба більше, зараз вона є ведучою телешоу "Я люблю Україну", яке канал називає "найпатріотичнішим шоу країни".