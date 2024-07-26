Відомо, що 26 липня о 20:30 розпочнеться церемонія відкриття Олімпіади-2024. Американський репер Snoop Dogg вже почесно виніс олімпійський вогонь під бурхливу реакцію публіки.

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Зірки мали змогу повечеряти в одній з найвидатніших пам'яток Парижа – Луврі. Гостей годував ресторатор, який має три зірки Мішлен – Алек Дюкасс.

Загалом на заході були присутні близько 100 гостей, серед яких король Іспанії Філіп VI та королева Летиція, яка обрала для себе аутфіт від бренду Dior. Жінка постала в чорно-білій сукні, оздобленій срібно-золотими прикрасами у вигляді квітів і пелюстків. Свій образ Летиція доповнила невеликими сережками та зібрала волосся, зробивши елегантну зачіску.

Водночас дружина президента Франції Бріжит Макрон вкотре зачарувала образом від бренду Louis Vuitton. Перша леді обрала для себе look, який складався з білого короткого жакета з акцентними срібними ґудзиками та вишуканої спідниці такого ж кольору. Свій аутфіт вона завершила маленькою сумкою, туфлями на підборах і розкішним масивним браслетом.



Образ Бріжит Макрон / Фото Getty Images

До того ж своєю присутністю потішили князь Монако Альбер і княгиня Шарлен, король Данії Фредерік і королева Мері та король Нідерландів Віллем-Олександр.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 змагатиметься майже 11 тисяч спортсменів. Україну представлятимуть 140 спортсменів, які візьмуть участь у 23-х видах спорту.