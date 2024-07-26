Серед таких виконавців – співачка Джамала. За номером артистки можна бути спостерігати на сцені українського дому Volia Space.

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28 липня, у неділю, о 15:30 виконавиця виступить на Олімпійських іграх-2024. Джамала зауважила, що це чудова можливість розповісти про злочини росіян, боротьбу з ворогом та важливість перемоги для України у війні, на міжнародній арені.



Джамала виступить під час Олімпійських ігор-2024 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Цього ж дня відбудеться показ фільму артистки Jamala. Songs of Freedom. Співачка пообіцяла виконати кілька своїх хітів для глядачів.

Для мене честь виступати під час проведення Олімпійських ігор на сцені українського дому Volia Spase. У черговий раз маю можливість говорити міжнародній спільноті про нашу боротьбу та важливість перемоги для України. А також поширювати українську музику,

– поділилася Джамала.



Джамала про показ свого фільму / Скриншот з інстаграм-сторіс

Для довідки! Олімпійські ігри-2024 стартують 26 липня і триватимуть до 11 серпня. Кількість учасників змагань складає майже 11 тисяч людей. На турнірі Україну представлятимуть 140 спортсменів, які візьмуть участь у 23-х видах спорту. Серед них буде і футбол, а виступ нашої країни в чоловічому олімпійському турнірі стане дебютним в історії.

Нагадаємо, церемонія відкриття ігор розпочнеться о 20:30. За трансляцією події можна буде стежити на сайті 24 каналу.