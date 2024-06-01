Ольга Сумська публічно звернулась до старшої доньки, яка живе в Росії
Джерело:Ольга Сумська
Акторка Ольга Сумська показала архівні кадри зі старшою донькою Антоніною Паперною. Вона привітала дочку з днем народження.
Ольга Сумська рідко коментує свої думки з приводу старшої доньки. Антоніна Паперна, яка теж працює акторкою, живе в Росії.
Цікаво Пригадує спогади покійної мами: де зараз і що каже про війну відома артистка Наталя Сумська
Сьогодні, 1 червня, українська актриса несподівано звернулась до доньки у своєму інстаграмі. Вона опублікувала кілька архівних кадрів з Антоніною. Серед них – фото з покійною мамою Ольги Сумської.
Виявляється, що Паперна святкує день народження. Ольга Сумська привітала доньку зі святом, не побоявшись наразитися на критику підписників.
Обожнюю! Моя рідненька, з днем народження! Люблю,
– написала Ольга Сумська.
Сумська привітала доньку / Фото з інстаграм-сторіз Ольги Сумської
Сумська привітала доньку / Фото з інстаграм-сторіз Ольги Сумської
Що відомо про Антоніну Паперну та її позицію
- Антоніна Паперна – донька Ольги Сумської та Євгенія Паперного. Вона переїхала до Москви задовго до початку повномасштабної війни. Однак жінка не захотіла повертатися до України вже після 24 лютого 2022 року. Після тривалої паузи Паперна повернулась до акторської діяльності в Росії.
- Актриса є дружиною російського актора Володимира Яглича і матір'ю двох дітей. За словами Ольги Сумської, її донька не може просто покинути сім'ю та переїхати.
- Сумська з болем коментує запитання журналістів з приводу Антоніни Паперної. Вона каже, що не буде виправдовуватися чи щось комусь доводити.
- Ольга Сумська не знає, чи є в її доньки російський паспорт. Вочевидь, вони про це не спілкуються. Акторка зізнавалась, що просто молиться за Антоніну та онуків та хоче їх побачити.