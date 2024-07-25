Ольга Сумська підтримала Тараса Цимбалюка після скандалу: їй дорікнули через доньку в Росії

Тарас Цимбалюк визнав провину після того, як розважився під російську музику. Його підтримало чимало колег, серед яких Ольга Сумська.

Акторка Ольга Сумська підтримала Тараса Цимбалюка після його вибачення. Вона поскаржилась на журналістів, які не можуть "зрозуміти ситуацію".

До слова В'ячеслав Хостікоєв прокоментував серйозний конфлікт з Ольгою Сумською: "Не чуємо одне одного"

Тарасе, підтримую кожне слово, бо і в моєму житті були ці прой*би. І журналісти хапали це, як найбажаніший контент… Хіба може журналіст зрозуміти ситуацію? Навряд. Яка ж це насолода для них – кинути лайно в простір і отримати бажаний хейт!

– написала Сумська.



Акторки підтримали Тараса Цимбалюка / Скриншот з інстаграму

Акторка подякувала Цимбалюку за добрі справи і допомогу ЗСУ. Водночас їй у відповідь дорікнули через доньку Антоніну Паперну, яка живе в Росії: "Ну про що ви говорите? Ваша дочка відкрито підтримує ворожу країну, а ви журналістам нарікаєте? Не смішіть".

"Що ви несете? Хто відкрито підтримує? Не пишіть маячню! Взагалі збожеволіли…" – відповіла Ольга Сумська.

Нагадаємо, донька Ольги Сумської Антоніна Паперна переїхала до Москви задовго до початку повномасштабної війни і вийшла заміж за росіянина. Жінка не повернулась до України після 24 лютого 2022 року та відкрито не засудила російську агресію. Після паузи Паперна повернулась до акторської діяльності в Росії.