Старший на 17 років: Ольга Мартиновська чесно розповіла про нові стосунки

Суддя проєкту "МастерШеф" Ольга Мартиновська неочікувано поділилася подробицями своїх стосунків. Жінка зізналася, що її коханий старший за неї на 17 років.

За словами Ольги, "він саме той, кого вона шукала". Ба більше, велика різниця у віці з новим чоловіком її зовсім не хвилює.

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Що відомо про нові стосунки Мартиновської

Для жінки завжди було важливим, щоб її коханий був високого зросту й вищим за неї. Вона не має нічого проти низьких хлопців, однак Ольга почуває себе з ним не дуже комфортно. Водночас кухар не розкрила імені свого обранця.

Він такий, як я собі уявляла. Для мене було принципово важливим завжди, щоб мій обранець був високого зросту. Нічого не маю проти низеньких хлопців, просто з чоловіками, які нижчі за мене, почуваюсь гігантом чи динозавром, мені некомфортно. Я вірю в любов між парами будь-якого зросту, але у кожного з нас свої таргани в голові. Ще мені важливо, щоб він був старшим за мене. Я вже мама для Віри і не хочу бути мамою для когось ще,

– зізналася Ольга.

До того ж Мартиновська розповіла і про знайомство в мережі з коханим. Ба більше, Ольга зізналася, якою була перша реакція батьків жінки на її нового обранця. За словами кухаря, родичі не лізуть з питаннями та порадами. Вони хочуть, щоб Ольга була просто щасливою.

Ми з батьками дійшли в наших стосунках до того рівня, що без необхідності не ліземо з питаннями чи порадами, як кому бути. Єдине, що каже мені мама: "Я дуже хочу, щоб ти була щасливою. Навіть не показуй мені та не розказуй, хто це. Просто дай мені знати, що ти щаслива",

– поділилася Мартиновська.

Ольга Мартиновська коментує нові стосунки: дивіться відео онлайн

Мережею ширилися чутки про стосунки Ольги з колегою Ярославським

Мартиновську дуже часто бачили в компанії Володимира Ярославського, який теж є суддею на шоу "МастерШеф". Деякі користувачі подейкували про їхній роман.

Цікаво, що заочно кухарі були знайомі ще задовго до участі в проєкті "МастерШеф". Колишній чоловік Мартиновської працював у ресторані Ярославського і той його звільнив.

Мартиновська пригадала, що це сталося у період її вагітності і вона була ображена на Ярославського за його такий вчинок. Однак, вже після розлучення і особистого знайомства вона наголошує, що між ними лише дружба.



Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський / Фото з інстаграму кухаря