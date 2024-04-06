Віднедавна Віталій Козловський перестав приховувати ім'я своєї дружини та факт народження первістка. На особистій сторінці він опублікував серію зворушливих знімків з сім'єю.

Цікаво Козловський вперше став батьком: ім'я первістка та перші кадри Віталія з дитиною

Віталій Козловський показав сім'ю

На нових світлинах Віталій Козловський та Юлія Бакуменко позували після виписки з пологового будинку. Співак позував перед камерою у вишитій сорочці та білому світшоті. Його дружина постала у білосніжній сукні довжини міді.

Віталій Козловський з дружиною та сином / Фото з інстаграму Віталія Козловського

Артист розповів про те, що у нього з дружиною були партнерські пологи. Він зізнався, що спершу вагався, чи варто бути присутнім.

Був страх. Але зараз рішення бути разом в такий момент вважаю найправильнішим! І усіх, хто стоїть перед таким вибором і сумнівається, хочу переконати – не сумнівайтесь! Я на власні очі бачив, як на світ з'являється мій синочок. Я першим взяв його на руки, перерізав пуповину. Ніколи не забуду цей звук і хвилювання через те, що відрізаю його від чогось живого…

– зізнався Віталій Козловський.

Співак і військовий додав, що на пологах є можливість бути підтримкою для дружини в такий непростий момент. Це зміцнює стосунки та покращує повагу одне до одного.

"Після пологів ми поспали пару годин. І ніколи не забуду перші відчуття, коли я прокинувся: на мить здалося, що такого щастя не може бути, що мені наснилося. Я підбігаю до дитячого ліжечка, бачу малого і остаточно усвідомлюю – це не сон! Ми стали батьками!" – поділився Козловський.

Віталій Козловський став батьком 25 лютого. У нього народився син. Співак з дружиною вирішили назвати його іменем Оскар – це слово нещодавно було на вустах усіх українців.