За словами Ольги, "він саме той, кого вона шукала". Ба більше, велика різниця у віці з новим чоловіком її зовсім не хвилює.

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Що відомо про нові стосунки Мартиновської

Для жінки завжди було важливим, щоб її коханий був високого зросту й вищим за неї. Вона не має нічого проти низьких хлопців, однак Ольга почуває себе з ним не дуже комфортно. Водночас кухар не розкрила імені свого обранця.

Він такий, як я собі уявляла. Для мене було принципово важливим завжди, щоб мій обранець був високого зросту. Нічого не маю проти низеньких хлопців, просто з чоловіками, які нижчі за мене, почуваюсь гігантом чи динозавром, мені некомфортно. Я вірю в любов між парами будь-якого зросту, але у кожного з нас свої таргани в голові. Ще мені важливо, щоб він був старшим за мене. Я вже мама для Віри і не хочу бути мамою для когось ще,

– зізналася Ольга.

До того ж Мартиновська розповіла і про знайомство в мережі з коханим. Ба більше, Ольга зізналася, якою була перша реакція батьків жінки на її нового обранця. За словами кухаря, родичі не лізуть з питаннями та порадами. Вони хочуть, щоб Ольга була просто щасливою.

Ми з батьками дійшли в наших стосунках до того рівня, що без необхідності не ліземо з питаннями чи порадами, як кому бути. Єдине, що каже мені мама: "Я дуже хочу, щоб ти була щасливою. Навіть не показуй мені та не розказуй, хто це. Просто дай мені знати, що ти щаслива",

– поділилася Мартиновська.

Ольга Мартиновська коментує нові стосунки: дивіться відео онлайн

Мережею ширилися чутки про стосунки Ольги з колегою Ярославським

Мартиновську дуже часто бачили в компанії Володимира Ярославського, який теж є суддею на шоу "МастерШеф". Деякі користувачі подейкували про їхній роман.

Цікаво, що заочно кухарі були знайомі ще задовго до участі в проєкті "МастерШеф". Колишній чоловік Мартиновської працював у ресторані Ярославського і той його звільнив.

Мартиновська пригадала, що це сталося у період її вагітності і вона була ображена на Ярославського за його такий вчинок. Однак, вже після розлучення і особистого знайомства вона наголошує, що між ними лише дружба.



Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський / Фото з інстаграму кухаря