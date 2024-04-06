По словам Ольги, "он именно тот, кого она искала". Более того, большая разница в возрасте с мужчиной ее совсем не волнует.

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Что известно о новых отношениях Мартыновской

Для женщины всегда было важным, чтобы ее любимый был высокого роста и выше нее. Она не имеет ничего против низких парней, однако Ольга чувствует себя с ним не очень комфортно. В то же время повар не раскрыла имени своего избранника.

Он такой, как я себе представляла. Для меня было принципиально важным всегда, чтобы мой избранник был высокого роста. Ничего не имею против низеньких парней, просто с мужчинами, которые ниже меня, чувствую себя гигантом или динозавром, мне некомфортно. Я верю в любовь между парами любого роста, но у каждого из нас свои тараканы в голове. Еще мне важно, чтобы он был старше меня. Я уже мама для Веры и не хочу быть мамой для кого-то еще,

– призналась Ольга.

К тому же Мартыновская рассказала и о знакомстве в сети с любимым. Более того, Ольга призналась, какой была первая реакция родителей женщины на ее нового избранника. По словам повара, родственники не лезут с вопросами и советами. Они хотят, чтобы Ольга была просто счастливой.

Мы с родителями дошли в наших отношениях до того уровня, что без необходимости не лезем с вопросами или советами, как кому быть. Единственное, что говорит мне мама: "Я очень хочу, чтобы ты была счастливой. Даже не показывай мне и не рассказывай, кто это. Просто дай мне знать, что ты счастлива",

– поделилась Мартыновская.

Ольга Мартыновская комментирует новые отношения: смотрите видео онлайн

По сети ходили слухи об отношениях Ольги с коллегой Ярославским

Мартыновскую очень часто видели в компании Владимира Ярославского, который тоже является судьей на шоу "МастерШеф". Некоторые пользователи поговаривали об их романе.

Интересно, что заочно повара были знакомы еще задолго до участия в проекте "МастерШеф". Бывший муж Мартыновской работал в ресторане Ярославского и тот его уволил.

Мартыновская вспомнила, что это произошло в период ее беременности и она была обижена на Ярославского за его такой поступок. Однако, уже после развода и личного знакомства она отмечает, что между ними только дружба.



Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский / Фото из инстаграмма повара