Лежала у лікарні 7 місяців, – батько Кузьми Скрябіна назвав причину смерті дружини

Віктор Кузьменко втратив дружину, Ольгу Михайлівну, у вересні минулого року. Він вперше розповів про те, що стало причиною її смерті.

Сім'я Кузьми Скрябіна майже не розповідала про раптову смерть Ольги Кузьменко. Але днями її чоловік наважився на відверту розмову.

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Причина смерті Ольги Кузьменко

Чоловік підтвердив, що Ольга Михайлівна боролася з важкою хворобою. Також вона перенесла інсульт.

Її здолала тяжка хвороба. Вона лежала в лікарні у Львові 7 місяців. У неї був інсульт. Згодом лікарі вже натякнули, що вони нічого не можуть зробити. Потім вона ще три тижні була дома. Другий інсульт стався уже вдома. Її забрали на швидкій в реанімацію, а на другий день її не стало,

– розповів Віктор Кузьменко.

Батько Кузьми Скрябіна став вдівцем, тому тепер він живе сам. Зараз він продовжує займатися справою, яку розпочав з дружиною. Це майстерня, де вони працювали над створенням декоративних ангелів та дзвіночків з кераміки.

Віктор Кузьменко також розповів про те, як його син створив пісню "Мам". Батько Кузьми поділився, що Андрій не радився з ним щодо композиції.

"Він їхав тоді з Івано-Франківська і завжди обирав такі дороги, які дозволяли йому швидше дістатися додому. І ось, якось, його занесло старою дорогою у ліс. Була вже ніч, лісовози, ще сталась пожежа: торфи горіли, дим. Він сказав: "Я так злякався, що я можу маму не побачити". І от у нього протягом того якогось короткого часу той текст визрів", – пригадав зірковий батько.

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Що відомо про втрату