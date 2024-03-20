Сім'я Кузьми Скрябіна майже не розповідала про раптову смерть Ольги Кузьменко. Але днями її чоловік наважився на відверту розмову.

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Причина смерті Ольги Кузьменко

Чоловік підтвердив, що Ольга Михайлівна боролася з важкою хворобою. Також вона перенесла інсульт.

Її здолала тяжка хвороба. Вона лежала в лікарні у Львові 7 місяців. У неї був інсульт. Згодом лікарі вже натякнули, що вони нічого не можуть зробити. Потім вона ще три тижні була дома. Другий інсульт стався уже вдома. Її забрали на швидкій в реанімацію, а на другий день її не стало,

– розповів Віктор Кузьменко.

Батько Кузьми Скрябіна став вдівцем, тому тепер він живе сам. Зараз він продовжує займатися справою, яку розпочав з дружиною. Це майстерня, де вони працювали над створенням декоративних ангелів та дзвіночків з кераміки.

Що відомо про втрату