Сім'я Кузьми Скрябіна майже не розповідала про раптову смерть Ольги Кузьменко. Але днями її чоловік наважився на відверту розмову.
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Причина смерті Ольги Кузьменко
Чоловік підтвердив, що Ольга Михайлівна боролася з важкою хворобою. Також вона перенесла інсульт.
Її здолала тяжка хвороба. Вона лежала в лікарні у Львові 7 місяців. У неї був інсульт. Згодом лікарі вже натякнули, що вони нічого не можуть зробити. Потім вона ще три тижні була дома. Другий інсульт стався уже вдома. Її забрали на швидкій в реанімацію, а на другий день її не стало,
– розповів Віктор Кузьменко.
Батько Кузьми Скрябіна став вдівцем, тому тепер він живе сам. Зараз він продовжує займатися справою, яку розпочав з дружиною. Це майстерня, де вони працювали над створенням декоративних ангелів та дзвіночків з кераміки.
Що відомо про втрату
- 23 вересня 2023 року стало відомо, що померла Ольга Михайлівна Кузьменко. Їй було 76 років. Прощання відбулося через 3 дні у Брюховичах, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці.
- Маму Андрія Кузьменка поховали біля могили сина.
- Про втрату розповідала лише донька Кузьми, Барбара. За її словами, в Ольги Михайлівни була хвороба, яка швидко розвивалася. Коли її забрала швидка, лікарі виявили сепсис і ниркову недостатність. Це болюча тема для сім'ї музиканта.