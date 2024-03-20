Семья Кузьмы Скрябина почти не рассказывала о внезапной смерти Ольги Кузьменко. Но на днях ее муж решился на откровенный разговор.

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Причина смерти Ольги Кузьменко

Муж подтвердил, что Ольга Михайловна боролась с тяжелой болезнью. Также она перенесла инсульт.

Ее одолела тяжелая болезнь. Она лежала в больнице во Львове 7 месяцев. У нее был инсульт. Впоследствии врачи уже намекнули, что они ничего не могут сделать. Затем она еще три недели была дома. Второй инсульт произошел уже дома. Ее забрали на скорой в реанимацию, а на второй день ее не стало,

– рассказал Виктор Кузьменко.

Отец Кузьмы Скрябина стал вдовцом, поэтому теперь он живет сам. Сейчас он продолжает заниматься делом, которое начал с женой. Это мастерская, где они работали над созданием декоративных ангелов и колокольчиков из керамики.

Что известно о потере