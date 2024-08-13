Фреймут дорікнула Поляковій і Єфросиніній за спілкування російською та жарти про Кароль

Кілька місяців тому Маша Єфросиніна та Оля Полякова провели спільний прямий ефір, під час якого пародіювали Тіну Кароль. Ольга Фреймут відреагувала на відео та заступилася за співачку.

Відповідні кадри ведуча показала у своїх соцмережах. Вона позначила в сторіс артистку, ймовірно, чекаючи її реакції.

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На відео Оля та Маша розмовляють російською мовою під час прямого ефіру та наносять макіяж. Полякова намалював великі губи чорним олівцем, тоді як Єфросиніна – брови. Маша відзначила схожість макіяжу Олі з Кароль, з чим артистка одразу погодилася. Після цього Полякова почала співати пісню колеги "Вабити", таким чином підкреслюючи подібність макіяжу губ з Тіною.

Ольга Фреймут не стала осторонь і відреагувала на жарти зірок про Кароль. Ведуча звернулася до шанувальників, дорікнувши колегам за використання російської мови під час спілкування та булінг Тіни.

"Підкажіть, будь ласка, що ці цьоці кажуть? Булінг успішнішої однокласниці Тіни Кароль?"

– поцікавилася Фреймут.

Фрагмент прямого ефіру Полякової та Єфросиніної: дивіться відео онлайн

Водночас Єфросиніна і Полякова поки ніяк не прокоментували відео, яке показала ведуча.

Нагадаємо, днями Фреймут вперше за довгий час приїхала з Великої Британії до України. Вона завітала до рідного Львова, де перебувала разом з молодшою донькою Євдокією. Також Ольга похизувалася зміною іміджу – тепер вона більше не білявка, оскільки пофарбувалася в темний колір і змінила довжину волосся. Зірка пішла до перукаря, який займається її зачісками протягом 14 років.