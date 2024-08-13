Соответствующие кадры ведущая показала в своих соцсетях. Она пометила в сторис артистку, вероятно, ожидая ее реакции.

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На видео Оля и Маша разговаривают на русском языке во время прямого эфира и наносят макияж. Полякова нарисовала большие губы черным карандашом, тогда как Ефросинина – брови. Маша отметила схожесть макияжа Оли с Кароль, с чем артистка сразу согласилась. После этого Полякова начала петь песню коллеги "Вабити", таким образом подчеркивая сходство макияжа губ с Тиной.

Ольга Фреймут не стала в стороне и отреагировала на шутки звезд о Кароль. Ведущая обратилась к поклонникам, упрекнув коллег за использование русского языка во время общения и буллинг Тины.

"Подскажите, пожалуйста, что эти тети говорят? Буллинг более успешной одноклассницы Тины Кароль?"

– поинтересовалась Фреймут.

Фрагмент прямого эфира Поляковой и Ефросининой: смотрите видео онлайн

В то же время Ефросинина и Полякова пока никак не прокомментировали видео, которое показала ведущая.

Напомним, на днях Фреймут впервые за долгое время приехала из Великобритании в Украину. Она посетила родной Львов, где находилась вместе с младшей дочерью Евдокией. Также Ольга похвасталась сменой имиджа – теперь она больше не блондинка, поскольку покрасилась в темный цвет и изменила длину волос. Звезда пошла к парикмахеру, который занимается ее прическами на протяжении 14 лет.