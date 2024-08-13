Валерій вперше відреагував на припущення прихильників. Співак висловився стосовно роману з журналісткою.

Цікаво Потап вперше за довгий час показався разом з Настею Каменських: рідкісне фото пари

Харчишин відмовився прямо відповісти, чи перебуває він у стосунках з Соколовою. Втім, артист запевнив, що про його особисте життя в мережі значно більше інформації, ніж про творчість. Водночас виконавець зауважив, що в його піснях можна знайти відповіді на будь-які питання, які цікавлять користувачів.

Мого особистого життя в мережі стільки, що мені б хотілося, аби було більше творчості й пісень, тим більше, що мої пісні настільки відверті, що береш будь-який текст і все розумієш,

– сказав Валерій.

Валерій Харчишин про роман з Соколовою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Харчишин протягом 13 років був одружений з Юлією. Подружжя виховує двох спільних дітей та старшого сина від першого шлюбу музиканта. Стосунки пари сильно погіршилися після виявлення хвороби сина Євгена. Подружжя вирішило жити окремо ще до початку повномасштабного вторгнення, тоді Валерій переїхав до іншого будинку. Серед причин розриву пари Харчишин назвав: відсутність віри у кохання на відстані та суперечки у шлюбі на тлі критичних ситуацій. Водночас він зізнався, що у його життя прийшло кохання.