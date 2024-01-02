Ще один рік російсько-української війни змінив кожного українця. 24 Канал розповість, як змінилися Володимир та Олена Зеленських.

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Як зовнішньо змінилось подружжя

Володимир Зеленський зовнішньо змінювався з кожним днем повномасштабної війни: він постарішав і відростив бороду, на обличчі з'явилися зморшки.

Президент перестав носити ділові костюми, а натомість одягав (і продовжує одягати) футболки, світшоти, худі й куртки кольору хакі або чорного кольору з елементами української символіки.

Цього року Володимир Зеленський зізнався, що почав носити окуляри – у нього погіршився зір через стрес і блекаути. Він рідко з'являється в окулярах на публіці – носить їх лише тоді, коли читає.



Зеленський в окулярах / Фото ОП

Зміни чоловіка коментувала і його дружина Олена Зеленська.

Людина не молодшає, він втомлюється, це фізично видно. Але в нього є сили витримувати і далі, на щастя. Так, йому складно, як і кожному з нас, але він на своєму місці, я в цьому впевнена,

– ділилась перша леді.



Як за рік змінився Володимир Зеленський / Колаж Show 24

Володимир Зеленський натомість дуже часто робить публічні компліменти дружині.

Дивлюся в дзеркало і розумію: я старішаю, а моя дружина стає красивішою. Вона – молодець, сильна людина,

– казав президент.

Перша леді обирає стримані костюми та сукні, лише на масштабні події одягає світле вбрання. Інколи вона змінює колір волосся, наприклад, перед Різдвом пофарбувалась у більш попелястий відтінок.

Олена Зеленська продовжує займатися благодійними та соціальними проєктами. Цього року вона організувала третій Саміт перших леді й джентльменів та увійшла до 25 найвпливовіших жінок світу за версією Financial Times.



Як за рік змінилась Олена Зеленська / Колаж Show 24

Які стосунки зараз у Зеленських

У 2023 році недоброзичливці поширювали в мережі чутки про розлад у стосунках президентського подружжя. Олена та Володимир доволі відкрито говорять про відносини, та розлучення не коментували.

"Це, можливо, егоїстично, але мені потрібен чоловік, а не історична постать поруч", – казала лиш перша леді.

Зараз пара живе окремо, це пов'язано з безпекою подружжя та їхніх дітей. У них є нагода інколи бачитися: для президента це можливість підбадьоритися, про що він часто говорить.

Хоч я не маю багато часу, але іноді я дивлюся на своїх дітей. Вони в Україні, вони дуже свідомі українці, і я щасливий що вони тут. Моя дружина. Я щасливий, що вона в мене є. Вона гарна. Вона така сильна. З кожним днем вона сильніша, миліша й молодша. У неї багато енергії,

– розповідав Зеленський.

На рідкісних спільних відрядженнях чи виступах Володимир та Олена Зеленські часто обмінюються несловесними знаками уваги, що часто потрапляє на камеру. Ці ролики швидко вірусяться у мережі.

"На щастя, ми з ним давно друзі та партнери, підтримую і я його, і він мене постійно. І це було завжди. У нас немає якихось ритуалів особливих або секретних, якими могла б поділитися. Просто іноді намагаюся його розсмішити, це вже дає йому більше наснаги, він може розслабитися", – ділилась перша леді.