Президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами запитали про ставлення до проєктів дружини. Та попросили підсумувати рік – яким він був саме для його родини, пише 24 Канал.

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Підсумки року для сім'ї президента

Володимир Зеленський зізнався, що для нього є радістю жити в одній країні зі своєю дружиною та дітьми. Він навів приклад українського воїна, який відчуває, кого він захищає, якщо його дружина в Києві чи іншому місті України. Водночас це не критика тим, хто виїхав.

Для моєї родини підсумки року такі самі, як для кожної родини, яка повністю в Україні. Всі виклики нам зрозумілі, ми розуміємо, що у нас є можливість жити, працювати, служити Україні. Є можливість бути разом. Сьогодні бути в Україні й навіть в різних локаціях – це все одно бути разом,

– зізнався президент.

За словами лідера держави, перша леді багато працює та підтримує його. Він пригадав програми Олени Зеленської: ментального здоров'я, дитячого харчування та інші.

"Я дуже пишаюся її роботою", – сказав президент.

Володимир Зеленський про дітей

Щодо дітей, президент висловився, що і син, і його донька, продовжують навчатися в Україні.

"Син ходить в школу, ходить то в школу, то онлайн, як всі хлопці й дівчата. А донька моя в університеті, я радий, що вони тут і мені дуже приємно, що вони зробили свій особистий вибір і роблять особистий внесок, як кожна родина в Україні", – зазначив Зеленський.