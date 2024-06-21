Из-за постоянной работы Президента Украины, Елена не всегда имеет возможность провести время с мужем. Впрочем, женщина продолжает его поддерживать и скучать по нему.
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К тому же Первая леди Украины призналась, что никогда бы не подумала о статусе жены президента страны, которая находится в состоянии войны. Зеленская отметила, что это был не ее выбор, однако она решила научиться жить в новой роли.
Это было его (Владимира Зеленского – Show 24) решение, и мне пришлось выбирать, или работать женой президента, или уйти в тень. Я выбрала первый вариант. Когда вы делаете выбор стать активным, вы относитесь к этому как к работе, теперь это моя работа,
– подчеркнула Елена.
Также супруга президента Украины заметила, что у супругов нет времени ссориться, поэтому в последнее время пара вообще не спорит. Однако, они скучают друг по другу и хотят видеться чаще.
Семье нужна нормальная жизнь, детям нужен отец чаще, чем они могут позволить себе видеться с ним, и он устал от такого образа жизни. Мы не утомляем друг друга, мы скучаем друг по другу,
– призналась Зеленская.
Отношения Владимира и Елены Зеленских: что известно
- Они познакомились во время учебы в школе в Кривом Роге. Елена и Владимир не были близкими друзьями, однако впоследствии развитию их отношений поспособствовали общие приятели.
- Женщина поддерживала своего любимого в любой деятельности. Так, она писала тексты для выступлений команды КВН Владимира, а затем стала одной из авторов "Квартала 95".
- В сентябре 2003 года Елена и Владимир поженились.
- В следующем году у них родился первенец – дочь Александра, а в 2013 году появился на свет сын Кирилл.
- Девушка сейчас получает юридическое образование в одном из украинских университетов, а парень ходит в школу. Елена признавалась, что Кирилл во время полномасштабного вторжения начал интересоваться видами оружия и военными деталями. Он даже мечтает служить в армии или авиации.