Из-за постоянной работы Президента Украины, Елена не всегда имеет возможность провести время с мужем. Впрочем, женщина продолжает его поддерживать и скучать по нему.

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К тому же Первая леди Украины призналась, что никогда бы не подумала о статусе жены президента страны, которая находится в состоянии войны. Зеленская отметила, что это был не ее выбор, однако она решила научиться жить в новой роли.

Это было его (Владимира Зеленского – Show 24) решение, и мне пришлось выбирать, или работать женой президента, или уйти в тень. Я выбрала первый вариант. Когда вы делаете выбор стать активным, вы относитесь к этому как к работе, теперь это моя работа,

– подчеркнула Елена.

Также супруга президента Украины заметила, что у супругов нет времени ссориться, поэтому в последнее время пара вообще не спорит. Однако, они скучают друг по другу и хотят видеться чаще.

Семье нужна нормальная жизнь, детям нужен отец чаще, чем они могут позволить себе видеться с ним, и он устал от такого образа жизни. Мы не утомляем друг друга, мы скучаем друг по другу,

– призналась Зеленская.

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