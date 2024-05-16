Син мріє служити в авіації, – Олена Зеленська зізналась, як війна змінила життя її дітей

Дружина президента Зеленського у новому інтерв'ю розповіла про реалії війни, в яких живуть її діти. Вона поділилась, як російський напад зруйнував плани доньки та змусив сина відмовитися від дитинства.

Олена Зеленська зізналась, що не буває жодного дня, який минув би без думок про війну. Інколи вона може відволіктися – у цьому допомагають діти.

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Олена Зеленська про війну та дітей

Відчуття "нормального життя" в Олени Зеленської трапляються у рідкісні моменти. Наприклад, допомога синові з домашнім завданням.

Коли я допомагаю синові з домашнім завданням або доглядаю за нашими домашніми тваринами. Але коли вмикається сирена повітряної тривоги, ми повертаємося до реальності. Вранці я збираю дітей до школи і ми продовжуємо жити, але тиск війни завжди присутній. Життя не є нормальним,

– сказала перша леді.

Через повномасштабне вторгнення донька Олени Зеленської не планує своє майбутня. Тоді як син мріє стати військовим.

"Повсякденні справи моєї дочки пов’язані з навчанням, але в неї немає жодних планів на майбутнє. Це сумно для мене, як для матері. Син знає всі типи ракет, які Росія запускає по нас. Він також може розрахувати їхню швидкість. Хотілося б, щоб мій син цікавився музикою, мистецтвом, спортом, а не мріяв служити в армії чи авіації", – поділилась Зеленська.

Зеленські про сім'ю та дітей