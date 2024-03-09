Втім, це так і залишилося мрією для першої леді. Зараз вона активно бере участь в офіційних церемоніях і державних заходах, а також підтримує дипломатичні відносини з дружинами інших світових лідерів, відіграючи важливу роль у формуванні іміджу країни.
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Ким Олена Зеленська мріяла стати в юності
Перша леді пригадала, що в школі хотіла бути стюардесою.
Здавалося, що це така романтична професія – у них форма, і вони ходять у літаках, такі чудові,
– зазначила дружина президента.
Однак в університеті вона навчалася на будівельника, а потім працювала на телебаченні, де була сценаристкою гумористичних програм та редакторкою. Водночас Зеленська зізналася, що ніколи не мріяла бути дружиною президента.
Мені здається, що мало хто про це мріє,
– підкреслила Олена.
Попри це, наразі вона змушена виконувати обов'язки першої леді.
Як Олена познайомилася з майбутнім президентом України
- Подружжя родом з Кривого Рогу, тож навчалося в паралельних класах у гімназії. Водночас стосунки між Оленою та Володимиром розвинулися лише згодом.
- З часом вони стали не лише партнерами в коханні, а й у роботі.
- Так, майбутня перша леді почала писати тексти для команди Володимира у КВК, а згодом стала одним з авторів "Кварталу 95".
- 6 вересня 2003 року пара обмінялася обітницями, а наступного року народилася їхня перша дитина, Олександра. У 2013 році сім'я збільшилася з народженням сина Кирила.