Впрочем, это так и осталось мечтой для первой леди. Сейчас она активно участвует в официальных церемониях и государственных мероприятиях, а также поддерживает дипломатические отношения с женами других мировых лидеров, играя важную роль в формировании имиджа страны.
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Кем Елена Зеленская мечтала стать в юности
Первая леди вспомнила, что в школе хотела быть стюардессой.
Казалось, что это такая романтическая профессия – у них форма, и они ходят в самолетах, такие замечательные,
– отметила жена президента.
Однако в университете она училась на строителя, а потом работала на телевидении, где была сценаристкой юмористических программ и редактором. В то же время Зеленская призналась, что никогда не мечтала быть женой президента.
Мне кажется, что мало кто об этом мечтает,
– подчеркнула Елена.
Несмотря на это, сейчас она вынуждена выполнять обязанности первой леди.
Как Елена познакомилась с будущим президентом Украины
- Супруги родом из Кривого Рога, поэтому учились в параллельных классах в гимназии. В то же время отношения между Еленой и Владимиром развились лишь со временем.
- Потом они стали не только партнерами в любви, но и в работе.
- Так, будущая первая леди начала писать тексты для команды Владимира в КВН, а впоследствии стала одним из авторов "Квартала 95".
- 6 сентября 2003 года пара обменялась обетами, а в следующем году родился их первый ребенок, Александра. В 2013 году семья увеличилась с рождением сына Кирилла.