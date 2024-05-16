У символічній сорочці: Олена Зеленська привітала українців з Днем вишиванки

Цьогоріч, 16 травня українці відзначають День вишиванки. Він символізує єдність нашого народу. З цієї нагоди перша леді України Олена Зеленська привітала українців зі святом.

Водночас дружина президента України нагадала про значення вишиванки в часі війни. За її словами, це вбрання показує може згуртувати усіх громадян нашої країни.

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Як Олена Зеленська привітала з Днем вишиванки

Перша леді України Олена Зеленська опублікувала фото, на якому постала разом з чоловіком – президентом України Володимиром Зеленським. На світлині подружжя одягнене у вишиванки з різніми візерунками.

Так, президент обрав сорочку чорного кольору з білим орнаментом на грудях і на частині рукавів. Також його вишиванку прикрашає візерунок у вигляді хрестів і тризуба.

Водночас сорочка першої леді України – білого кольору з елементами флористичного орнаменту чорного кольору. Володимир і Олена тримають одне одного за руку та посміхаються в кадрі.

До того ж перша леді привітала українців з Днем вишиванки. Зеленська зазначила, що ця сорочка "видимо чи невидимо" завжди знаходиться під одягом військових, волонтерів, лікарів, енергетиків і всіх, хто тримає оборону нашої країни.

Візерунок вишиванки є неповторним, оскільки він витканий цінностями та справами українців, за словами Олени. Вона – символ єднання всіх поколінь українців крізь століття. За роки спротиву агресії вона стала неформальним одностроєм усіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність,

– привітала українців Олена Зеленська.

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