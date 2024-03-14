Говорили про ментальне здоров'я: Олена Зеленська записала подкаст з донькою своєї куми
Джерело:Олена Зеленська
Олена Зеленська взяла участь у подкасті, де ведучою була донька Олени Кравець Марія. Разом вони поговорили про психічне здоров'я української молоді під час війни.
Що цікаво, співведучою Маші була 7-річна дівчина Поліна Медвідь. Вона теж долучилася до активного обговорення ментального стану українських дітей.
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Зеленська взяла участь у подкасті з донькою Кравець
Ведучі та гостя поділилися своїми думками про ментальне здоров'я та обговорили шляхи його покращення.
У нас вийшла щира розмова, під час якої обговорили з дівчатами, як боротися з тривогою та страхами, торкнулися теми підтримки близьких, коли їм погано. Також говорили про те, чи допомагають медитація та дихальні практики, як підтримати ментальне здоров'я за допомогою мистецтва,
– поділилася перша леді.
Подкаст "Контента": дивіться відео онлайн
Що відомо про проєкт, у якому взяла участь Олена Зеленська
- Подкаст підготували у співпраці між Культурною платформою Закарпаття, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Всеукраїнської програми психічного здоров'я "Ти як?".
- Запис розмови Маші Кравець, Поліни Медвідь та Олени Зеленської відбувся на виставці "Ательє мрій", що проходила в аудіовізуальній студії "Контента".