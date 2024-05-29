За однієї умови: Олена Тополя назвала українську співачку, якій готова подарувати пісню

Українська співачка Олена Тополя не тільки виконує, але й пише пісні. Вона назвала артистку, якій могла б подарувати свою композицію.

Співачка й композиторка Олена Тополя (раніше відома під псевдонімом Alyosha) зізналася, що готова подарувати пісню молодій українській виконавиці Анні Трінчер.

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Кому Олена Тополя подарувала б пісню

Однак в Олени Тополі є одна умова до співачки. Вона хотіла б, аби Анна виконувала цю пісню відповідно до тексту. Артистка натякнула, що їй не до вподоби стиль Трінчер.

До речі, Аня Трінчер дуже відрізняється. Але за умови, що вона цю пісню буде співати відповідно до тексту, бо вона дуже любить одягнутися, як молода сексі-пексі женщина,

– висловилась Олена Тополя.

Загалом співачка не надто задоволена тим, який зараз має вигляд український шоубізнес. Все тому, що багато молодих артистів звучать для неї однаково: їхні мелодії, стилі, тональності й не тільки.

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