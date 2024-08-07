Олена Мозгова вперше публічно відреагувала на камінг-аут доньки

Донька Олени Мозгової поділилась особистим та здійснила камінг-аут. Вона відповіла на закиди хейтерів та отримала коментар від зіркової мами.

30-річна Зоя Мозгова після свого зізнання отримала як підтримку, так і негативні коментарі. Вона відповіла на хейт у новому дописі. Дівчина зазначила, що українцям варто відмовлятися від радянського минулого, стереотипів, і прагнути до одної мети.

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На цю публікацію відреагувала її мати – Олена Мозгова. Це вперше продюсерка публічно висловилась про камінг-аут доньки.

Сонечко, будь щаслива! Не звертай уваги на хейтерів. Вони нечесні люди з відсутністю цікавого, свідомого і наповненого життя, тому і лізуть в інше. Люблю тебе! І завжди поруч,

– написала зіркова мама.

Нагадаємо, раніше на камінг-аут названої доньки більш лаконічно відреагував Олександр Пономарьов. Він відповів, що йому не дуже комфортно коментувати цю новину. Співак додав, що у кожного свій шлях.