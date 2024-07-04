Цієї світлини раніше не бачили шанувальники композитора. Мозгова вирішила опублікувати раритетний чорно - білий кадр.

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На фото молодий Микола Мозговий позував у сорочці та штанах. На жаль, його донька не розсекретила, коли саме була зроблена ця світлина, однак можна припустити, що тут зображений виконавець на піку своєї популярності.

Хто такий Микола Мозговий Він розпочав свою кар'єру як автор пісень та художній керівник кількох музичних колективів. З 1971 до 1994 року був провідним солістом "Укрконцерту". Водночас справжнє визнання прийшло до Мозгового в 1979 році, коли Софія Ротару виконала його пісню "Рідний край", яка миттєво стала хітом.

Серед найвідоміших творів композитора: "Ти пригадай", "Спомин", "Горянка", "Вперше", "Материнська любов" та інші. Однак життя заслуженого артиста України трагічно обірвалося на 63-му році: 30 липня о 6-й ранку зупинилося серце митця.

Зауважимо, раніше Олена Мозгова поділилася своїм архівним знімком. Вона показала, який вигляд мала 35 років тому.