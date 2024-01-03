З'ясувалося, що уламок ракети впав просто біля її будинку. Мозгова навіть показала відео прильоту.
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Олена Мозгова розповіла про ракетну атаку на Київ 2 січня
Продюсерка опублікувала відео, де видно, як внаслідок прильоту загорілася будівля. Мозгова розповіла, що під час атаки уламок ракети впав близько до її будинку.
Прям біля будинку впав уламок. Прямісінько в капличку. Шкода наших дітей, які мають це все чути, бачити й переживати,
– зазначила знаменитість.
Росіяни атакували Київ
- 2 січня Україна зазнала нищівного ракетного удару з боку російських окупантів. У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що загалом під час штурму було зафіксовано 134 повітряні цілі, у тому числі 10 "Кинджалів".
- Тривога у Києві тривала близько 4 годин.
- Наслідки потужного ракетного удару були серйозними. Зокрема, у багатьох районах було пошкоджено будівлі. Постраждали Подільський, Святошинський, Печерський, Оболонський та Деснянський райони.
- Також після ракетного обстрілу в кількох районах – Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському сталося знеструмлення.
- Крім того, у столиці були перебої з водопостачанням.