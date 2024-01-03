З'ясувалося, що уламок ракети впав просто біля її будинку. Мозгова навіть показала відео прильоту.

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Продюсерка опублікувала відео, де видно, як внаслідок прильоту загорілася будівля. Мозгова розповіла, що під час атаки уламок ракети впав близько до її будинку.

Прям біля будинку впав уламок. Прямісінько в капличку. Шкода наших дітей, які мають це все чути, бачити й переживати,

– зазначила знаменитість.

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