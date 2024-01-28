Знаменитість розкрила подробиці особистого життя на своїй сторінці. Та зізналась, що довго жила з чоловіком, який її бив та принижував.
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Олена Мозгова про аб'юзивні стосунки
Свою історію стосунків з аб'юзером Олена Мозгова розповіла, коли про це її запитала підписниця. Тому продюсерка звернулась з порадою до всіх жінок, що зазнають насилля.
Мені прислали одну історію і питання, як бути... Хочу вам сказати, що жити з чоловіком, який вас принижує і б'є, не можна! Я прожила з таким чоловіком багато років і можу сказати: не відкладайте на завтра свій демарш, тікайте і робіть нове життя, як би це не було важко,
– підкреслила Олена Мозгова.
Які зірки переживали насильство у стосунках
- Колишня військова Євгенія Емеральд минулого року розлучилась з чоловіком Євгеном Стипанюком та розповіла, що стала жертвою домашнього насилля. Вона публікувала повідомлення з погрозами від колишнього чоловіка.
- Співачка Міла Нітіч після повернення з Польщі, куди вона поїхала від війни, зізналась про токсичні стосунки. Її колишній обранець ображав співачку, відправляв її до України, забороняв працювати та забирав подарунки.
- Танцівниця Валентина Марініна наважилась розповісти про пережите домашнє насилля у вересні минулого року. Вона заявила, що колишній чоловік Костянтин Войтенко бив її, знущався та застосовував всі види насильства.