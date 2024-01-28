Знаменитість розкрила подробиці особистого життя на своїй сторінці. Та зізналась, що довго жила з чоловіком, який її бив та принижував.

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Олена Мозгова про аб'юзивні стосунки

Свою історію стосунків з аб'юзером Олена Мозгова розповіла, коли про це її запитала підписниця. Тому продюсерка звернулась з порадою до всіх жінок, що зазнають насилля.

Мені прислали одну історію і питання, як бути... Хочу вам сказати, що жити з чоловіком, який вас принижує і б'є, не можна! Я прожила з таким чоловіком багато років і можу сказати: не відкладайте на завтра свій демарш, тікайте і робіть нове життя, як би це не було важко,

– підкреслила Олена Мозгова.

Зауважимо, Олена Мозгова була тричі заміжня до шлюбу з Девідом Аксельродом. Перші офіційні стосунки були з хокеїстом Валентином Олецьким. Від другого чоловіка Дмитра в Олени народилась донька Зоя. Третій шлюб у зірки був зі співаком Олександром Пономарьовим.

Які зірки переживали насильство у стосунках