Олена Мандзюк висміяла Андрія Гонковського щодо його переїзду за кордон: "Недалека людина"

Конфлікт блогерів Олени Мандзюк й Андрія Гонковського загострився. Про емоційну перепалку детально розповіла Мандзюк у своєму інстаграмі.

Після того, як Андрій Гонковський оголосив про переїзд за кордон на тлі погроз їхній родині через його відпустку на Мальдівах, Олена Мандзюк вирішила публічно дорікнути блогеру щодо абсурдності його діяльності.

До слова Ставлюся ху*ово, – Байдак різко висловився про чоловіка Пренткович, який відпочивав на Мальдівах

Олена Мандзюк різко засудила Андрія Гонковського за його переїзд

Як зазначила Олена, Андрій перейшов межу: мовляв, у нього всі довкола винні, окрім нього.

За словами Мандзюк, сьогодні в нашому суспільстві не припустимо так себе поводити й транслювати подібну поведінку в широкі маси. На думку блогерки, всі псевдоволонтери, які користуються своїм статусом для власних потреб, повинні бути покарані й притягнуті до відповідальності. Оскільки це не повага до військових, які захищали й захищають нас, і до справжніх волонтерів.

До слова, у своєму інстаграмі Олена показала фрагмент їхнього з Андрієм листування. У дописі інфлюенсерка назвала Гонковського недалекою людиною, у якої відсутнє критичне мислення.

Чувак по ходу застряг десь на Мальдівах у розвитку. Не підносьте себе так високо, який ви конкурент мені. Конкурент по виїзду за кордон? Тут ви виграли, бо там, певно, точно частіше були за мене, але я не сумую щодо цього. Моя ціль – висміяти таких чоловіків, як ви, які тікають, вишукують причини, прикриваються дітьми, волонтерством, щоб незаконно перетнути кордон. Для наших реалій це – низько, ганебно, несправедливо,

- емоційно заявила Олена.

У відповідь Андрій заявив, що Олені їхнє життя цікавіше, ніж своє, і повідомив, що подасть до суду за публічний наклеп. Крім того, Гонковський назвав Мандзюк брехункою. Блогер зазначив, що Олена нерідко й сама обманює фоловерів: щодо свого волонтерства. Він навів докази, що нібито під час гуманітарної поїздки до Харкова Мандзюк жила не в спортзалі школи, а в готелі. До речі, це ця поїздка, куди Олена пропонувала поїхати й Тетяні Пренткович, дівчині Гонковського.

Листування Андрія Гонковського й Олени Мандзюк

Що відомо про конфлікт Андрія Гонковського й Олени Мандзюк