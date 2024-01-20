У дітей Олени Кравець чимала різниця у віці – старшій доньці Маші 20 років, а двійнятам Катерині та Івану – по 7 років. Різні обставини спричинили те, що зіркові нащадки виховувалися по-різному.

Цікаво Кохана Дмитра Кулеби відверто відповіла, чи планує спільних дітей з політиком

Олена Кравець про виховання дітей

Ведуча розповіла, що іноді може підвищити голос на молодших дітей. Часто причиною цьому стає війна й непрості обставини.

Я ніколи так не кричала на Машу, як іноді кричу на малих. І мені здається, що вони повинні розуміти, що важко, війна в країні, такі обставини, багато роботи… Я розумію, що іноді кричу на них. І коли кричу, то Маша мене зупиняє. Я кричу: "Ви що, оф*гіли? Ви уявляєте, що все навколо вас крутиться? На вас тут що, хтось кричить?"

– розповіла акторка.

Олена Кравець зізналась, що повернулась з вимушеної еміграції, бо хотіла працювати та реалізовуватися, а не лише бути мамою.

"Я починала злитися на них, що через них якби повинна бути не вдома. Але ж вони не винні. Це їх безпека, але мені так некомфортно. Я зрозуміла, що вони не повинні це вивозити", – додала Кравець.

Як виховувалась старша донька Олени

Марія Кравець зізналась, що частіше підлаштовувалася під батьків – спала у гримерках, чекала маму з гастролей. Тоді як молодші не хочуть приймати ці правила.

"Маша виросла якось "сайд-проєктом". Вона виросла, інтегрувалася, прийняла правила життя і пішла. А ці двоє вони ніби ставлять свої правила. Вони хочуть, щоб всі підлаштувалися під їхні життя. Я колись почула фразу, що діти приходять або для радості, або для навчання. І нещодавно сказала двійнятам, що ви повинні бути вдячними Маші, що вона була для радості, бо вас би не було взагалі. Я розумію, що Катя і Ваня прийшли для навчання", – вважає Олена Кравець.

"Вдома поговоримо": дивіться відео онлайн