Дуже важке рішення, – Кравець зізналась, чи шкодує, що покинула "Квартал" після 25 років роботи

Відома гумористка та акторка Олена Кравець детально розповіла про своє рішення залишити студію "Квартал 95" у 2022 році. Вона там пропрацювала понад 25 років.

Знаменитість зізналася, чи складно було їй наважитися на те, щоб піти. Також вона відверто поділилася, чи жалкує про своє рішення.

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Олена Кравець, яка була єдиною жінкою в чоловічому колективі "Кварталу" та грала чимало важливих ролей, зізналася, що це рішення далося їй нелегко. Хоча минуло вже два роки, акторка каже, що досі не може остаточно оцінити правильність свого вчинку. Проте вона впевнена, що це був необхідний крок для її особистого розвитку.

Я внутрішньо перестала бути про розваги. Інша відбулася прошивка. Це було ну дуже важке рішення. Трохи гордівлива історія, я зізнаюся. Типу я підводжу людей, кривджу. Але якщо я залишаюся, то я підводжу себе. Мені тоді треба було обрати себе. Ми можемо нормально з хлопцями розмовляти завдяки тому, що вони знають мене давно. Я могла сказати, що мені потрібно взяти паузу. Коли я зрозуміла, що пауза затягнулася. Я сказала, що я йду. Я не мислила категоріями, правильне чи не правильне рішення, тоді воно було єдине можливе... Це єдине чесне рішення стосовно людей, які зіграли дуже велику роль у моєму житті. Це люди, з якими я дорослішала,

– зазначила знаменитість.

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