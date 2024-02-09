Кравець зізналась, що часто згадує родину Зеленських, адже вони були довгий час колегами та добрими друзями. Однак, від початку великої війни вони не мають змоги комунікувати, адже у президента є багато роботи на своїй посаді.

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Кравець висловилась про Зеленських

Олена зазначила, що президенту та його родині довелося долати складні виклики, які постали перед країною. Утім, Кравець розповіла, що коли дивиться на Володимира, то бачить "втомлені очі та непокірну душу та дух".

Я думаю про нього, тому що контекст будь-якого дня пов'язаний із країною, яку він очолює. І я не можу усвідомити це нелюдське навантаження, яке доводиться витримувати йому та його сім'ї,

– сказала вона.

Попри те, що акторка має можливість написати Зеленському, вона не робить цього, бо розуміє його навантаженість. Після перемоги над Росією, Олена дуже хоче обійняти президента та його дружину.

"Я бережу його мозок, бо я розумію, скільки повідомлень він отримує. Іноді пишу йому: "Надсилаю тобі багато тепла". І все", – зазначила вона.

Кравець поділилась, що на стільки давно не спілкувалася із Зеленськими, що вже не знає, який вигляд мають їх діти. До великої війни старша донька акторки Марія часто бачилась з донькою Зеленських Олександрою.

Вони росли на наших очах – Сашка з Машкою, Кирило, такий класний. Я не знаю, тому що їх немає в соцмережах. І це безпека. Я не можу це дізнатися, тому що я не маю доступу, – висловилась Олена.

Інтерв'ю Олени Зеленської: дивіться відео онлайн

Про стосунки Кравець та Зеленських

Відомо, що Олена Кравець знайома з родиною президента та першої леді близько 30 років. Вони починали разом кар'єру у криворізькому КВК.

Робочі стосунки Олени та Зеленських переросли в дружні та навіть родинні. Адже Кравець згодом стала хрещеною мамою першої леді, а її чоловік хрестив доньку Володимира та Олени Зеленських – Олександру.