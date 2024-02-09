Акторка пішла з гумористичної студії восени 2022 року. Річ у тім, що Кравець забажала змін, а саме – мати власний проєкт.
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Кравець сказала, чи повернеться в "Квартал 95"
У той період Олені запропонували стати ведучою проєкту "Тихий вечір". Вона погодилась та не мала можливості працювати на двох роботах одночасно. Тому довелося покинути "Квартал 95". До того ж Кравець мала амбіції на "самостійну дорогу".
Як почався "Тихий вечір" восени 2022 року, то я вже й пішла. Я розуміла, що я не можу працювати і там, і там. Мене вже тягнуло на свою самостійну дорогу, на якусь таку, яку я сама собі прокладаю. Вже цього хотілося,
– сказала вона.
Акторка розповіла, що колеги-кварталівці нормально поставилися до її бажання піти з шоу. Іноді вона спілкується з гумористами, однак, повертатися у "Квартал 95" Олена не має наміру.
"Я дуже вдячна хлопцям, що вони з розумінням до цього поставилися, тому ми не грюкали дверима. Іноді зараз спілкуємося, дуже рідко, але ми на зв'язку", – зазначила жінка.
Інтерв'ю Олени Кравець: дивіться відео онлайн
Де працювала Кравець після "Кварталу 95"
- Олена була ведучою програми "Тихий вечір" на телеканалі "ДІМ". Її близько року транслювали на українському телебаченні. Утім, наприкінці 2023 року навколо проєкту розгорівся скандал.
- Річ у тім, що створення програми коштувало більше, ніж 27 мільйонів гривень з державного бюджету. Люди почали обурюватися, що такі великі суми витрачають на розважальні шоу. Чимало хто вважав, що гроші треба було спрямувати на допомогу військовим.
- Кравець пояснювала, що не дотична до розподілу коштів "Тихого вечора", натомість лише отримує зарплатню, як ведуча. Акторка також зазначала, що на програму приходили військові, волонтери, тож це допомагало в інформаційній війні.
- Зараз Олена випускає власний подкаст на ютубі. Вона спілкується на тему батьків і дітей зі своєю старшою донькою Марією.