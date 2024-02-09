Акторка пішла з гумористичної студії восени 2022 року. Річ у тім, що Кравець забажала змін, а саме – мати власний проєкт.

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Кравець сказала, чи повернеться в "Квартал 95"

У той період Олені запропонували стати ведучою проєкту "Тихий вечір". Вона погодилась та не мала можливості працювати на двох роботах одночасно. Тому довелося покинути "Квартал 95". До того ж Кравець мала амбіції на "самостійну дорогу".

Як почався "Тихий вечір" восени 2022 року, то я вже й пішла. Я розуміла, що я не можу працювати і там, і там. Мене вже тягнуло на свою самостійну дорогу, на якусь таку, яку я сама собі прокладаю. Вже цього хотілося,

– сказала вона.

Акторка розповіла, що колеги-кварталівці нормально поставилися до її бажання піти з шоу. Іноді вона спілкується з гумористами, однак, повертатися у "Квартал 95" Олена не має наміру.

"Я дуже вдячна хлопцям, що вони з розумінням до цього поставилися, тому ми не грюкали дверима. Іноді зараз спілкуємося, дуже рідко, але ми на зв'язку", – зазначила жінка.

Інтерв'ю Олени Кравець: дивіться відео онлайн

Де працювала Кравець після "Кварталу 95"