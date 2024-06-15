Бренд білизни brabrabra ще на початку року створив рекламну кампанію, які також мала на меті просувати важливі меседжі. Це ініціатива "Одна за одну", де відомі українки говорили б за військовослужбовиць, використовуючи свою популярність. Однак ця ідея сподобалась не всім.

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Нещодавно рекламні банери помітили у київському метро, що викликало бурхливі обговорення у соціальних мережах. Користувачам не сподобалось виконання такого проєкту, багатьом не зрозуміло, чому певна людина (а в цьому випадку Олена Кравець) має говорити за військовослужбовиць. Викликало запитання і саме формулювання речення.

"А чому Олена Кравець говорить за військову? Навіть якщо переступити через дивне поєднання фото Кравець і цитати про виконання обов'язків воєнною, проковтнути формулювання, коли хтось знову говорить за когось, і дійти до "одна за одну", показавши, що це посил про підтримку жінками в тилу жінок у війську, все одно лишається питання: а нахіба це реалізовувати так?", – написала Ана Море, ведуча "Громадського радіо".

"Дуже успішний проєкт. brabrabra хотіла піар на військових і продавати ліфчики, Кравець просто хотіла піар на військових, ГО хотіла піар на військових і передати їм ліфчики. Всі задоволені. А я б хотіла ніколи не бачити цей сором", – висловилась бойова медикиня Аліна Сарнацька.

Своє обурення висловила військовослужбовиця Юлія Мала з позивним "Піранька", від імені якої й говорила Олена Кравець.

Чекаю пояснень, чому ви піаритесь на мені, і коли я давала вам право говорити від мого імені?

– звернулась до Кравець та бренду військова.



Юлія Мала про Кравець / Фото з інстаграм-сторіз

Відповідь Олени Кравець та бренду на скандал

Brabrabra разом з Оленою Кравець відповіли на обурення. Вони пояснили, що вирішили долучити медійних цивільних українок до ініціативи, щоб популяризувати тему комфорту жінок на передовій. Обличчя самих військових не брали тому, що це могло б наразити їх на небезпеку.

До ініціативи долучились ті жінки, які погодилися на співпрацю. Однією з перших це зробила Олена Каравць.

Цитати, які ми використали для кампанії – прямі цитати військовослужбовиць. Ми проводили дослідження та у співпраці з фондом Arm Women Now та рухом Veteranka збирали зворотний зв'язок від жінок, які несуть службу на передовій. З дозволу дівчат ми ділимось цитатами, щоб донести проблему дискомфорту, з якою їм доводиться стикатися щодня,

– мовиться у спільній заяві.

Бренд та Олена Кравець відповіли на критику:

Бренд додав, що вдалося передати вже 445 комплектів спеціалізованої білизни військовослужбовицям. Мета - зібрати кошти на 10 тисяч комплектів. Витрати на логістику – на самому бренді.

Щодо заяви Юлії Малої, бренд каже, що між ними вже відбулось спілкування: "Наразі з усіма захисницями відбувся діалог. Ми разом із партнерами принесли вибачення та зупиняємо використання цитат тих військовослужбовиць, які не бажають цього".