Бренд белья brabrabra еще в начале года создал рекламную кампанию, которые также имела целью продвигать важные месседжи. Это инициатива "Одна за одну", где известные украинки говорили бы за военнослужащих, используя свою популярность. Однако эта идея понравилась не всем.

К слову Служат в своих частях, – Кошевой высказался о Пикалове и Мартынце в ВСУ

Недавно рекламные баннеры заметили в киевском метро, что вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Пользователям не понравилось выполнение такого проекта, многим не понятно, почему определенный человек (а в этом случае Елена Кравец) должен говорить за военнослужащих. Вызвала вопросы и сама формулировка предложения.

"А почему Елена Кравец говорит за военную? Даже если переступить через странное сочетание фото Кравец и цитаты о выполнении обязанностей военной, проглотить формулировку, когда кто-то снова говорит за кого-то, и дойти до "одна за другую", показав, что это посыл о поддержке женщинами в тылу женщин в армии, все равно остается вопрос: а зачем это реализовывать так?", – написала Ана Море, ведущая "Громадського радіо".

"Очень успешный проект. Brabrabra хотела пиар на военных и продавать лифчики, Кравец просто хотела пиар на военных, ГО хотела пиар на военных и передать им лифчики. Все довольны. А я бы хотела никогда не видеть этот стыд", – высказалась боевой медик Алина Сарнацкая.

Свое возмущение выразила военнослужащая Юлия Малая с позывным "Пиранька", от имени которой и говорила Елена Кравец.

Жду объяснений, почему вы пиаритесь на мне, и когда я давала вам право говорить от моего имени?

– обратилась к Кравец и бренду военная.



Юлия Малая о Кравец / Фото из инстаграм-сториз

Ответ Елены Кравец и бренда на скандал

Brabrabra вместе с Еленой Кравец ответили на возмущение. Они объяснили, что решили привлечь медийных гражданских украинок к инициативе, чтобы популяризировать тему комфорта женщин на передовой. Лица самих военных не брали потому, что это могло бы подвергнуть их опасности.

К инициативе присоединились те женщины, которые согласились на сотрудничество. Одной из первых это сделала Елена Каравц.

Цитаты, которые мы использовали для кампании – прямые цитаты военнослужащих. Мы проводили исследования и в сотрудничестве с фондом Arm Women Now и движением Veteranka собирали обратную связь от женщин, которые несут службу на передовой. С разрешения девушек мы делимся цитатами, чтобы донести проблему дискомфорта, с которой им приходится сталкиваться ежедневно,

– говорится в совместном заявлении.

Бренд и Елена Кравец ответили на критику:

Бренд добавил, что удалось передать уже 445 комплектов специализированного белья военнослужащим. Цель - собрать средства на 10 тысяч комплектов. Расходы на логистику – на самом бренде.

По заявлению Юлии Малой, бренд говорит, что между ними уже состоялось общение: "Сейчас со всеми защитницами состоялся диалог. Мы вместе с партнерами принесли извинения и останавливаем использование цитат тех военнослужащих, которые не желают этого".