Олена Кравець зворушливо привітала своїх дітей з 8-річчям і поділилася їхнім кумедним фото

19 липня, молодші діти української акторки Олени Кравець відзначають день народження. Двійнятам виповнилося 8 років.

З цієї радісної нагоди ведуча привітала їх зі святом. Вона показала рідкісне фото дітей.

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У своїх соцмережах Олена опублікувала кадр, на якому постали її син Іван і донька Катерина. Кравець подарувала малечі повітряні кульки, схожі на цифру 8. Діти вирішили зробити креативне фото, просунувши голови в отвори цифри.

Зіркові син і донька щиро усміхаються в камеру, викликавши захват своєї матері. Акторка ніжно звернулася до малечі й зазначила, як швидко ті подорослішали.

8 років моїм двом кружечкам сьогодні! Як так швидко?

– поділилася Кравець.



Діти Олени Кравець / Скриншот з інстаграм-сторіс

, телеведуча – мама трьох дітей. У неї є старша 21-річна донька Марія, яка з 15 років живе сама. З батьківського дому вона з'їхала на Лук'янівку, але згодом повернулася, бо в її будинок влучила ракета . Окрім Марії, Кравець також виховує двійнят Івана та Катерину, які народилися, коли телеведучій було 39 років.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олени також розповіла про особливе свято. Марія Кравець відзначила першу річницю стосунків зі своїм хлопцем Ростиславом. З цієї нагоди вона опублікувала їхнє рідкісне спільне фото та вручила коханому подарунок – сертифікат у тату-салон. Дівчина показала татуювання, яке зробив її обранець.