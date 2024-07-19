Дівчина поділилася, що відсвяткувала першу річницю стосунків з хлопцем. З цієї нагоди Марія привітала Ростислава з важливою для них датою.

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Вона опублікувала ніжне фото з коханим. На кадрі пара постала в схожих образах білого кольору. Дівчина сиділа на стільці та усміхалася, а чоловік стояв позаду та дивився в камеру.



Марія Кравець з хлопцем / Скриншот з інстаграм-сторіс

Марія розповіла прихильникам про презент для Ростислава. Вона подарувала йому візит до тату-салону, в який пішла разом з ним. Хлопець обрав собі татуювання та показав, як воно виглядає. На руці коханого Марії можна побачити чорну фігуру у вигляді краплі. Сенс татуювання пара вирішила не розкривати.

Нещодавно у нас з Ростиславом була перша річниця. Вирішила зробити йому подарунок у вигляді візиту в тату-салон. Ми в захваті від результату! Вийшло навіть краще, ніж ми очікували,

– зізналася донька Кравець.



Татуювання хлопця Марії Кравець / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Марія займається організаторською діяльністю подкасту, який веде разом із зірковою мамою "Вдома поговоримо". Також дівчина проводить благодійні танцювальні заходи зі своєю командою.