Дмитро Коляденко відверто прокоментував чутки про роман ексдружини Олени з Дмитром Каднаєм

Мережею ширилися чутки про роман між танцівницею Оленою Коляденко та співаком Дмитром Каднаєм. Водночас шоумен Дмитро Коляденко чесно відповів, чи знає щось про стосунки між зірками.

Водночас користувачі припускають, що кохання співака і танцівниці виникло ще після "Фабрики зірок", де вони брали участь. Однак, знаменитості ніяк не коментують ці плітки.

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Коляденко відверто заявив, що не знає, чи насправді в його ексдружини є роман з Каднаєм. Шоумен додав, що "свічку за них не тримав і третім не був".

Водночас Дмитро зазначив, що співак є для нього другом і дуже гарною людиною. До того ж артист підкреслив, що його син Пилип також підтримує приятельські стосунки з Каднаєм, які є учасниками одного гурту KADNAY.

Ба більше, Коляденко розсекретив, у яких стосунках перебуває з ексдружиною Оленою. Шоумен зізнався, що протягом п'яти років після розлучення вони постійно сварилися, однак тепер – все налагодилося.

Я дуже ревнивий, не відпускав. Не знав навіть, де жив мій син з Оленою. Зустрічався з ним біля цирку як недільний тато. Вони приховували своє місцеперебування, бо я був злий, хотів їх повернути. А коли їх відпустив, то все стало добре,

– поділився Дмитро.

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