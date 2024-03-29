Я офіційно наречена, – 48-річна оперна співачка Олена Гребенюк оголосила про заручини з коханим

Знаменита українська солістка опери Олена Гребенюк розповіла, що вперше виходить заміж. Крім того, вона поділилася подробицями про свого нареченого.

Зокрема, розсекретила його вік і професію. До того ж розповіла історію знайомства з обранцем.

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Що відомо про стосунки Олени Гребенюк

З'ясувалося, що з майбутнім нареченим співачка познайомилася 16 квітня минулого року завдяки спільному другу.

Ми познайомилися на Великдень. Я запропонувала посвятити паску. Наступного дня ми вирішили зустрітися. Ми жили в одному домі багато років, але ми не бачилися. Наш спільний друг нас познайомив,

– зазначила артистка.

Чоловіка звуть Ярослав і він працює автодорожником. Пара близько 8 місяців живе разом. Водночас донька Олени вирішила з'їхати до бабусі.

Мені вже освідчилися, але ми вирішили відкласти (весілля – 24 Канал), бо зараз недоречно. Але пропозицію прийняла. Я офіційно наречена,

– поділилася виконавиця.

Інтерв'ю з Оленою Гребенюк: дивіться відео онлайн

Хто така Олена Гребенюк