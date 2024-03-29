Я офіційно наречена, – 48-річна оперна співачка Олена Гребенюк оголосила про заручини з коханим
Джерело:ТСН
Знаменита українська солістка опери Олена Гребенюк розповіла, що вперше виходить заміж. Крім того, вона поділилася подробицями про свого нареченого.
Зокрема, розсекретила його вік і професію. До того ж розповіла історію знайомства з обранцем.
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Що відомо про стосунки Олени Гребенюк
З'ясувалося, що з майбутнім нареченим співачка познайомилася 16 квітня минулого року завдяки спільному другу.
Ми познайомилися на Великдень. Я запропонувала посвятити паску. Наступного дня ми вирішили зустрітися. Ми жили в одному домі багато років, але ми не бачилися. Наш спільний друг нас познайомив,
– зазначила артистка.
Чоловіка звуть Ярослав і він працює автодорожником. Пара близько 8 місяців живе разом. Водночас донька Олени вирішила з'їхати до бабусі.
Мені вже освідчилися, але ми вирішили відкласти (весілля – 24 Канал), бо зараз недоречно. Але пропозицію прийняла. Я офіційно наречена,
– поділилася виконавиця.
Інтерв'ю з Оленою Гребенюк: дивіться відео онлайн
Хто така Олена Гребенюк
- Це відома оперна співачка, яка нерідко виступає в Києві та інших містах України.
- Виконавиця досягла великих успіхів як на національній, так і на міжнародній сценах, здобуваючи нагороди та призи на різних престижних фестивалях і конкурсах.
- Серед її досягнень – премія "Золота надія" на Міжнародному фестивалі оперної та камерної вокальної музики ім. Паторжинського у 1997 році, Третя премія та звання лауреата XXXVIII Міжнародного конкурсу оперного співу ім. Дворжака у Карлових Варах у 2003 році, а також Гран-прі на Першому міжнародному конкурсі євро-відео в Тирані у 2006 році.
- У 2007 та 2010 роках виконавиця брала участь у "Фабриці зірок" в Україні, де була членом журі та викладачем вокалу. У 2011 році вона керувала групою "Привиди опери" у програмі "Шоу №1" телеканалу "Інтер".
- Крім того, Олена Гребенюк брала участь в шоу "Зважені та щасливі", де схудла на 30 кілограмів, а нещодавно знялася в проєкті "Супер мама".