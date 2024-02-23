Як розповів Олексій, це трапилося у його молодості, коли він був відкритим до експериментів. Такий досвід був у режисера лише один раз.

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Залевський зізнався про секс з чоловіком

За словами дизайнера, секс з чоловіком трапився у нього 30 років тому. Однак, йому не соромно говорити про такий досвід та в нього хороші спогади про цей випадок.

Називатися геєм, якщо в мене 30 років тому був секс із чоловіком, то якось дивно. Може, я й буду геєм, не знаю, може, я когось зустріну. Всі в молодості експериментують, мені не соромно, в мене гарні про це спогади, але більше цього не було,

– сказав він.

Залевський зазначив, що не належить до ЛГБТ-спільноти, хоча спілкується з деякими її представниками. Режисер звертає увагу на емоції, які викликає людина та її характер. Натомість стать залишається на другому плані.

"Я не приписую себе до ЛГБТ-спільноти. Я з геями чудово спілкуюся, але я себе не вважаю ним. Якби був 100% геєм, напевно, по-іншому поводився б. Я більше про почуття, емоції. Мене приваблює людина, емоції, характер", – поділився чоловік.

Інтерв'ю Олексія Залевського: дивіться відео онлайн

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