Як розповів Олексій, це трапилося у його молодості, коли він був відкритим до експериментів. Такий досвід був у режисера лише один раз.
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Залевський зізнався про секс з чоловіком
За словами дизайнера, секс з чоловіком трапився у нього 30 років тому. Однак, йому не соромно говорити про такий досвід та в нього хороші спогади про цей випадок.
Називатися геєм, якщо в мене 30 років тому був секс із чоловіком, то якось дивно. Може, я й буду геєм, не знаю, може, я когось зустріну. Всі в молодості експериментують, мені не соромно, в мене гарні про це спогади, але більше цього не було,
– сказав він.
Залевський зазначив, що не належить до ЛГБТ-спільноти, хоча спілкується з деякими її представниками. Режисер звертає увагу на емоції, які викликає людина та її характер. Натомість стать залишається на другому плані.
"Я не приписую себе до ЛГБТ-спільноти. Я з геями чудово спілкуюся, але я себе не вважаю ним. Якби був 100% геєм, напевно, по-іншому поводився б. Я більше про почуття, емоції. Мене приваблює людина, емоції, характер", – поділився чоловік.
Інтерв'ю Олексія Залевського: дивіться відео онлайн
У Залевського виявили важку хворобу
- Режисеру діагностували некроз кісток, тож йому потрібне негайне хірургічне втручання. Це захворювання, під час якого руйнуються кісткові тканини та порушуються функції ураженого суглоба.
- Олексію треба зробити операції на стегнах. Це не можна відкладати, бо є ймовірність, що інакше чоловік не зможе ходити. На лікування потрібно 14 тисяч євро, у чоловіка зараз немає таких коштів.
- Залевському можна допомогти за реквізитами. Моно: 5375 4112 1396 5754. Приват: 4149 6293 6444 0602. PayPal: z@zalevskiy.com.