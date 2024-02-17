Актора Жерара Депардьє, відомого через фільм "Астерікс та Обелікс", звинуватили у сексуальних домаганнях. Відомо, що на нього надійшла нова заява у поліцію на початку 2024 року.

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Жерара Депардьє звинуватили у сексуальному насиллі

Колишня асистентка Жерара Депардьє, якому зараз 75 років, повідомила про два випадки сексуального насильства. Перший стався у нього вдома у Парижі, другий у процесі знімань у 2014 році. Тоді дівчині було 24 роки.

Як і всі попередні звинувачення, це так само відкинуте адвокатом французького актора й любителя Росії.

Про чергову заяву на актора я дізнався з преси. Проте наголошую, мій клієнт категорично заперечує факти, які можуть бути кваліфіковані, як сексуальне насилля,

– сказав представник Депардьє.

Секс-скандал за участі Депардьє

Вже 13 жінок зізналися про випадки сексуального насилля з боку французького актора. Він щоразу відкидає всі звинувачення. У жовтні 2023 артист поскаржився, що скандали "знищують його".

Востаннє подібні заяви лунали у грудні. На Жерара Депардьє поскаржилась акторка Елен Даррас, яка знімалась у фільмі "Диско" з Жераром Депардьє. Домагання сталося у 2008 році, але тоді дівчина змовчала про те, що трапилося.